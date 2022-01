Übergewicht bei Hunden und Katzen nimmt zu

„Ein weiterer Snack oder ein besonderer Leckerbissen bescheren Hund oder Katze kurzfristig einen Moment der Freude. Langfristig wird das Wohlbefinden und die Gesundheit der Tiere durch das Übergewicht jedoch maßgeblich beeinträchtigt“, warnt Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien. Die Behandlung von Folgeerkrankungen, an denen laut Umfrage bereits jedes fünfte Tier in Wien leidet, gehen nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes „an die Nieren“, sondern auch an die Geldbörse. Ein Hund von 25 Kilogramm, der aufgrund seines Übergewichts an chronischen Gelenkschmerzen und Herzschwäche leidet, kommt schnell auf Medikamentenkosten von etwa 3,50 Euro täglich, also etwa 105 Euro pro Monat.