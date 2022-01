25.610 Neuinfektionen und neun weitere Todesfälle

Nach dem Datenchaos vergangene Woche haben das Gesundheits- und Innenministerium am Montag pünktlich die Zahlen gemeldet: 25.610 Neuinfektionen wurden (Stand: 9.30 Uhr) registriert. Am Vergleichstag der Vorwoche waren es 15.717 neue Fälle. Neun Schwerkranke, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben. Aktuell befinden sich 187 Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung (minus 5), auf den Normalstationen sind 76 weitere Personen, die sich mit dem Virus infiziert haben, dazugekommen.