Schauspieler Hartmut Becker (83) gestorben

Der Schauspieler Hartmut Becker ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 83 Jahren nach schwerer Krankheit in Berlin, wie seine Agentur am Sonntag unter Berufung auf die Familie mitteilte. Becker spielte in zahlreichen Filmen mit - er war auf der Berlinale vertreten und stand fürs Fernsehen beispielsweise für „Soko München“ oder das „Traumschiff“ vor der Kamera. Sein erster wichtiger Film war 1970 das Vietnamkriegsdrama „o.k.“ von Michael Verhoeven.