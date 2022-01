Gemeinden stöhnen über wachsenden Personalmangel

Ottensheim, Neufelden, Altenfelden, ja auch eine Stadt wie Bad Ischl, haben praktisch gleichlautende Petitionen an den oö.Landtag geschickt – sozusagen als Spitze des Eisbergs. Kernsatz: „Die Aufgaben im Gemeindedienst werden immer vielfältiger und komplexer. Leider hat die finanzielle Entlohnung mit diesem Mehr an Verantwortung nicht Schritt gehalten.“ Das führe dazu, dass geeignete und an sich interessierte Bewerberinnen und Bewerber absagen, weil ihnen die Entlohnung zu gering sei.