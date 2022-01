Straka fällt mit 72er-Runde auf Platz 45 zurück

Golf-Profi Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in La Quinta in Kalifornien einen weiteren Rückfall hinnehmen müssen. Der 28-jährige Austro-Amerikaner spielte am Samstag im La Quinta Country Club eine 72er-Par-Runde, schaffte damit zwar souverän den erst nach der dritten Runde erfolgten Cut, ist allerdings in der Gesamtwertung nur noch auf Position 45 zu finden. Tags zuvor war er noch auf Platz 32 gelegen.