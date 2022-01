„Auch mit Omikron noch keine Herdenimmunität“

Selbst nach der Omikron-Welle dürfte die Pandemie noch nicht ausgestanden sein. Denn auch von dieser SARS-CoV-2-Mutation gibt es bereits weitere Varianten. „Wir befinden uns in einem hochdynamischen Ereignis“, sagte der Experte Andreas Bergthaler (MedUni Wien) am Mittwochabend in einer Online-Ärztefortbildung. In der Therapie von Covid-19 hätten durch die ständige Mutation der Erreger die meisten Antikörper-Medikamente ihre Wirkung wieder verloren. Bis zur viel zitierten Herdenimmunität dürfte es also noch dauern.