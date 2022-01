Jugendlicher verursachte einen Wohnungsbrand

Am Samstag gegen 18.25 Uhr wollte ein 16-jähriger Jugendlicher in der Küche der elterlichen Wohnung in Feldkirchen im Backrohr Brezen aufbacken. Irrtümlich schaltete er statt dem Backrohr eine Herdplatte ein, wobei durch die Hitzeentwicklung eine gleich danebenstehende Ölflasche aus Plastik in Brand geriet.