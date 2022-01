Türkin (52) wegen Präsidentenbeleidigung verhaftet

In der Türkei ist eine Journalistin (52) wegen einer angeblichen Beleidigung des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan festgenommen worden. Sedef Kabas wurde am Samstag in ein Gefängnis in Istanbul gebracht, wie ihr Anwalt sagte. Sie soll Erdogan indirekt mit einem Ochsen verglichen haben. Ein Gericht hatte daraufhin ihre Festnahme wegen „Beleidigung des Präsidenten“ angeordnet.