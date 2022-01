Merz jetzt auch offiziell neuer CDU-Parteichef

Nach seiner dritten Kandidatur für den Vorsitz der Christlich Demokratischen Union wurde Friedrich Merz nun auch im Rahmen des Bundesparteitages offiziell zum Vorsitzenden gewählt. Der Wirtschaftspolitiker erhielt am Samstag 915 der insgesamt 983 Stimmen. Die CDU errechnete daraus eine Zustimmung von 94,62 Prozent. Die Entscheidung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden. Deren Ergebnis soll am 31. Jänner verkündet werden.