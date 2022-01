Kein Abendessen! Merkel erteilt Nachfolger Abfuhr

Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel will offenbar von ihrer Partei nichts mehr wissen. So nimmt sie an diesem Samstag nicht am Online-Parteitag zur Wahl von Friedrich Merz zum CDU-Chef teil. Zudem verzichtet sie, Ehrenvorsitzende der Unionspartei zu werden und lehnte sie eine Einladung von Merz für ein Abendessen ab.