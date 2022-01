Madeleine Petrovic: Botschafterin der Schwurbelei

Madeleine Petrovic ist wieder da - man hat nur das Gefühl, sie wurde nicht groß vermisst. Wer Petrovic WAR, ist den meisten bekannt, zum Beispiel Bundessprecherin der Grünen in den Jahren 1994 bis 1996. Nur um ein Gefühl zu bekommen, wie lange das in Wirklichkeit schon her ist: Die weltweit erste SMS wurde am 3. Dezember 1992 in Großbritannien verschickt - von einem Computer an ein Handy.