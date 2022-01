Das Test-Chaos an den Schulen nervt!

Dann wurden Kontrollen nach einem Einspruch an ein neues Konsortium vergeben - und in der ersten Woche nach den Ferien herrschte Chaos. Auch in der abgelaufenen Woche fehlten zu Beginn in Nieder- und Oberösterreich Tausende Tests. Doch dann wurde doch eingemeldet. Aber es wurde für die ganze Schulwoche nur ein PCR-Test kombiniert mit weniger genauen Antigentests durchgeführt - und kommende Woche soll das auch so sein. Wer trägt die Schuld an der mangelhaften Teststruktur? In der Landesregierung ist man einig: Der Bund hat das vermasselt.