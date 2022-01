Kein PCR-Test für Sobotka „im Namen der Republik“

Viel Staub wirbelte ein E-Mail aus der Parlamentsdirektion an die Polizei des Flughafens in Linz aus. Demnach wurde vorsichtshalber gebeten, bei der Reise von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zu einem Staatsbegräbnis in Italien „allfällige Kontrollen hintanzuhalten“.