PCR-Heimtests: Steiermark startet eigene Website

Mehr Infektionen bedeuten mehr PCR-Tests. Mit Problemen „in absehbarer Zeit“ rechnet daher der steirische Impfkoordinator Harald Eitner. Aus diesem Grund soll am Mittwoch um 12 Uhr eine Webseite online gehen, in der Ergebnis-Zertfikate von Heimgurgeltests selbst eingebracht werden können - sprich: Man kann sich auf diesem Weg aus einer Quarantäne freitesten. Details sollen am Montag folgen.