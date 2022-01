Noch fehlt Plan für steirische Wohnzimmertests

Könnte in den nächsten Wochen knapp werden

Obwohl in der Vorwoche 655.0000 PCR- und Antigen-Tests steiermarkweit durchgeführt wurden und man an zwei Tagen die Grenzen des Möglichen erreichte, komme es momentan noch nicht zu Überlastungen der Labore. Luft nach oben gibt es sogar bei den Heimgurgeltests. Eitner: „In der zweiten Woche des Jahres wurden 54.000 Tests durchgeführt. Möglich wären aber bis zu 300.000.“ Das Gurgeln vor laufender Kamera sei für viele herausfordernd. Die Labor-Kapazitäten könnten sich aber auch verringern: Wenn angestecktes Personal ausfällt, und weil eine Auswertung doppelt aufwändig ist, wenn in einem Satz mit mehreren Proben positive Tests enthalten sind.