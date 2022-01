Djokovic ist Serbien, Serbien ist Djokovic!

Bösewichte und Verräter

Die Geschichte wiederholt sich - seit 600 Jahren: ein tapferer Landsmann, ein tapferes Volk und dazu ein Bösewicht. Was heute Australiens Premier Morrison ist, war im Jahre 1389 der „Verräter“ Vuk Brankovic gewesen, der angeblich die Schuld an der Niederlage der Serben gegen die Osmanen in der epischen Schlacht auf dem Amselfeld (Kosovo) trug. Der „Vidovdan“ (Veits-Tag, 28. Juni) auf dem Amselfeld - ein serbischer Mythos (am kritischen Vidovdan war Thronfolger Franz-Ferdinand nach Sarajewo gefahren).