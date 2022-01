Hier versteckt sich Tennis-Star Novak Djokovic

Auch French-Open-Antritt fraglich

Auf Djokovic warten jedenfalls weitere schlechte Nachrichten, sein Antreten bei den French Open ist unsicher. Sollte der Serbe ungeimpft bleiben, könnte eine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in Roland Garros im Mai unmöglich werden. Nach Angaben der französischen Sportministerin Roxana Maracineanu dürfen aufgrund neuer Gesetzesbestimmungen künftig in- und ausländische Sportler nur an Bewerben teilnehmen, wenn sie geimpft oder genesen sind.