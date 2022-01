Freitesten in Vorarlberg nicht mehr am fünften Tag

In Vorarlberg können sich Corona-Infizierte ab sofort nicht mehr am fünften Tag freitesten, sondern erst später. Das gab Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am Freitagnachmittag bekannt. „Wir wissen, dass nur 5,8 Prozent aller Personen, die sich am Tag fünf freitesten ließen, wirklich einen CT-Wert von über 30 hatten“, begründete Rüscher den Schritt. Alle anderen mussten in Absonderung verbleiben. Die Landesräte verwies insbesondere auf beschränkte Kapazitäten.