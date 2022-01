LH-Vize darf Katzenstreu kaufen, Gartengerät nicht

Lehnt die Impfpflicht ab

Insgesamt sieht der FPÖ-Politiker im Lockdown für Ungeimpfte „ein rechtsstaatliches Verbrechen“. Die Impfpflicht lehnt er, mit dem Linzer Gesundheitsstadtrat und Verfassungsjuristen Michael Raml (FPÖ) an seiner Seite, auch ab: „Es geht um die Freiheit. Freie Bürger haben die Entscheidungshoheit über den eigenen Körper und darüber, was mit ihm geschieht. Diese Freiheit ist nicht verhandelbar.“ In den kommenden Wochen will der LH-Vize daher Verfassungsbeschwerden gegen die Impfpflicht einbringen. Man wolle einzelne Beschwerdeführer unterstützen, aber auch als Partei aktiv werden.