Jüdische Flüchtlinge auf Irrfahrt-Flucht vor Nazis

Es wäre eine dieser großen Geschichten, die mit der ganzen Bandbreite Gefühle aufwartet, hätte sie nicht das Leben geschrieben und wäre ihr Ausgang heller: Nach der literarischen Vorlage „Voyage of the Damned“ von Max Morgan-Witts und Gordon Thomas, sticht die neuebuehnevillach zur kommenden Premiere auf der St. Louis in See, um jüdische Flüchtlinge vor ihrer Verfolgung durch die Nazis zu retten.