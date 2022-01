SV Ried verstärkt sich mit Stürmer aus Bayern

Die SV Ried hat Robin Ungerath vom bayerischen Regionalligisten Wacker Burghausen verpflichtet. Dies verkündete der Fußball-Bundesligist am Donnerstag. Der 23-jährige Stürmer wurde mit einem Vertrag über eineinhalb Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr ausgestattet. In Deutschlands vierthöchster Spielklasse erzielte er in der laufenden Saison 14 Tore in 22 Partien.