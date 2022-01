Combat Beach: Den inneren Schweinehund freilassen

In Zeiten der Isolation und simplen Aufnahmemöglichkeiten konnte sich der Bedroom-Pop von einem Nischendasein zum Mainstreamerfolg hocharbeiten. Billie Eilish und Co. zeigen seit Jahren eindrucksvoll, dass die höher/schneller/weiter-Mentalität längst überholt ist und auch in der Musik eine Art von gesunder Work-Life-Balance eingezogen ist. Ja, mit Herzblut und Leidenschaft ans Werk gehen, aber nein, keine Abkehr der Authentizität ob der Karriere willen. Der 23-jährige Moritz Irion fand sein musikalisches Heil früh in der DIY-Schule. Sombrero Devils, The Backbooth, Some Days You Lose oder - als einzige noch immer aktuelle - Better Run hießen die Bands, in denen er schon früh Bass spielte und die sich meist auf Pop-Punk manifestierten, der rund ums Millennium eine ganze Generation an Hörern prägte. „Ich habe sechs Jahre lang nichts anderes gehört“, lacht er im „Krone“-Gespräch, „keinen Metal, keinen Indie, nichts. Nur Pop-Punk. Die zweite Welle mit Paramore, The Story So Far oder All Time Low hat mich so richtig gepackt.“ Und daheim wurde an Songs geschraubt.