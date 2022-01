Impf-Lotto | Virus-Lotto

Jeder Zehnte gewinnt! Was? Das Virus? Ja, das vielleicht auch. Aber vor allem, so sickerte es gestern durch, soll jeder zehnte Dreifach-Geimpfte einen 500-Euro-Gutschein gewinnen. Diese Impf-Lotterie, die heute vorgestellt werden soll, ist nun der nächste österreichische Kompromiss nach der „Fast-Impfpflicht“. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte sich bekanntlich dafür eingesetzt, dass jeder Dreifach-Geimpfte einen 500-Euro-Gutschein bekommt. Der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann hatte nicht zuletzt mit einer Impf-Lotterie die Impfquote in seinem Bundesland in sonst in Österreich unbekannte lichte Höhen geboostert. Für beide Maßnahmen hatte Bundeskanzler Karl Nehammer wenig Begeisterung gezeigt. Um nun offensichtlich doch einen „Hybrid“, wie man neudeutsch gerne sagt, aus diesen beiden Aktionen zu basteln. 500-Euro-Gutschein ja, aber per Losentscheid - für etwa jeden Zehnten. Einlösbar sollen diese Gutscheine so gut wie überall sein, also etwa im Handel, in Hotels, in Lokalen, bei Dienstleistern und im Kulturbereich. Hoffentlich aber nicht bei den US-Versandhändlern!