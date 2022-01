Okan Aydin: „Hartberg ist eine Chance für mich“

Die WM war einer der Höhepunkte in der Karriere Aydins, der in Leverkusen groß wurde und beim deutschen Bundesligisten seine ersten Sporen verdiente. „Zweimal habe ich damals sogar in der Europa League gespielt, in einer Truppe mit Andre Schürrle, Ömer Toprak oder Bernd Leno. Das sind Erfahrungen, die mich geprägt haben“, so Aydin, der aber auch immer wieder Rückschläge wegsteckte.