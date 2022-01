3 Arbeiter mehrere Meter tief in Schacht gestürzt

Schwerer Arbeitsunfall am Dienstag in der Wiener Innenstadt: Drei Männer stürzten bei Arbeiten mehrere Meter tief in einen Aufzugsschacht. Ein 33-Jähriger wurde schwer verletzt, er wurde mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen. Seine beiden Kollegen im Alter von 19 und 23 Jahren mussten ebenfalls ins Spital.