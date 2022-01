Corona-Schreck für Norwegens Skispringer

Tande und Villumstad haben sich am Wochenende beim Zakopane-Weltcup ein Zimmer geteilt, Lindvik hatte mit Tande näheren Kontakt. „Er wird daher aus Sicherheitsgründen nicht an der norwegischen Meisterschaft (am Dienstag in Oslo, Anm.) teilnehmen, obwohl sein PCR-Test negativ ausgefallen ist“, erklärte Stöckl.