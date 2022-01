Gericht prüft Breiviks Antrag auf Haftentlassung

Breiviks Vater: „Mein Sohn soll im Gegängnis sterben!“

Jens Breivik, ein ehemaliger Diplomat, der etwa 40 Minuten entfernt von Oslo zurückgezogen in einer kleinen Stadt lebt, sagte in einem Interview mit der „BILD“, er könne „nicht vergessen“, was Anders getan habe. „Wehrlose Personen“ habe sein Sohn getötet, daran müsse er „oft denken“. „Ich kann also nicht sagen, dass ich jemals wieder ein normales Leben haben werde. Ich wünschte, ich wäre damals im Regierungsgebäude oder auf Utøya gewesen. Sodass er mich auch genommen hätte!“, so Breivik.