Norwegen gedenkt der Opfer der Breivik-Anschläge

Am wichtigsten sei aber, dass jeder und jede Einzelne ein inneres „Bollwerk gegen Intoleranz und Hassrede“ aufbaue, sagte Solberg. Um 12 Uhr läuteten in ganz Norwegen im Gedenken an die Opfer der Anschläge die Kirchenglocken. In der Kathedrale von Oslo findet eine Messe und eine weitere Gedenkzeremonie auf der Insel Utöya statt. Bei einer nationalen Gedenkveranstaltung am Abend will König Harald V. eine Ansprache halten.