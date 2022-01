Während Vorstellung: Kasten kracht auf Arbeiter

In den ersten Momenten herrschte auch bei der „Krone“, die sich ebenso vor Ort befand, Rätselraten. Ob denn der spektakuläre Vorfall Teil des präsentierten Theaterstücks gewesen ist, wusste niemand so wirklich. Erst der Auftritt von Schauspiel-Star Markus Meyer beendete jegliche Spekulationen. Er trat vor den Vorhang, verkündete, dass „ein Drama wie in jenem Stück“ eben auch in der Realität passieren könne. Der Unfall sei, so Meyer, jedoch halbwegs glimpflich verlaufen.