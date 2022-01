„So erschöpft wie normalerweise im Juni“

Technische Probleme bei den PCR-Testungen, Bürokratie-Explosion, überforderte Eltern: Lehrer haben es dieser Tage nicht leicht. Mehrere Pädagoginnen haben der „Krone“ vom fordernden Schulalltag erzählt. Testergegnisse treffen oft erst zu spät ein oder Testkits werden gar nicht erst abgeholt. Hinzu kommt, dass wertvolle Unterrichtszeit für Bürokratie und Tests verloren geht. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum Lehrer an ihre Belastungsgrenzen stoßen: Viele Kinder sind fix und fertig und völlig von der Rolle. Schüler legen vermehrt aggressives Verhalten an den Tag. Auch die Eltern lassen ihren Zorn an den Lehrkräften aus. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.