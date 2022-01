Fußballspiel auf sechsspuriger Fahrbahn in Wien

Eine Protestaktion der Partei „Links“ legte am Nachmittag den Verkehr am Praterstern lahm. Der Hintergrund: Die Initiatoren kämpfen gegen die Errichtung einer neuen Sport- und Funhalle in der Venediger Au und verwandelten die sechsspurige Fahrbahn am Praterstern kurzfristig in ein Fußballfeld.