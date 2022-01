„Figaro“: Umjubelte Premiere der Mozart-Oper

Sängerischer Glanz

Librettist Lorenzo Da Ponte bettete in die berührende Liebesgeschichte mit Witz allerlei Intrigen des ausbeuterischen Adels ein. Adam Kim überzeugt sängerisch in der Rolle des Figaro von Anfang an, er entwickelt seine Figur hin zum Revolutionär. Trotz aller Täuschungen und Verwirrungen bekommt er am Ende seine Susanne, die Fenja Lukas mit prächtiger lockerer Sopranstimme charakterisiert. Gotho Griesmeier glänzt als Marcellina.