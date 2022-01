„Eigentlich wäre das die Aufgabe der Exekutive“

Dornbirner Messepark will Stempelsystem einrichten

Beim Betreten des größten Einkaufszentrums in Vorarlberg, dem Messepark in Dornbirn, fällt einem noch nichts davon auf, dass verstärkt auf 2G kontrolliert wird. Erst wenn man ein Geschäft betreten will, muss der 2G-Nachweis vorgelegt werden. „Die durchgängigen Kontrollen sind eine deutliche Erschwernis vor allem für kleinere Geschäfte. Meistens müssen eigens Mitarbeiter dazu abgestellt werden - und die fehlen dann bei der Beratung“, berichtet Messepark-Geschäftsführer Burkhard Dünser. Die Kunden würden größtenteils verständnisvoll reagieren. Sollte es dennoch heftigere Auseinandersetzungen geben, stünde das Securitypersonal des Messeparks bereit. „Bislang hat es aber noch keine negativen Vorfälle diesbezüglich gegeben.“ Um den Geschäften die Situation zu erleichtern, werde Mitte nächster Woche ein Stempelsystem eingerichtet. „Bei den Infopoints wird dann der 2G-Nachweis kontrolliert und die Kunden bekommen einen Stempel mit Datum.“ So soll auch Fälschungen vorgebeugt werden. Immer mehr Einkaufszentren setzten darauf.