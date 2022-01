Tausende Vorschläge: Älteste Steirerin heißt Peggi

Als Peggi wird diese Frau nun zumindest in den alltäglichen Sprachgebrauch der Steirerinnen und Steirer eingehen. Doch es gab auch viele weitere interessante Vorschläge: Josefine, Grotti, Pepperl, Styriella, Fini, Josie, Ötza oder Luri wurde unter anderem auch vorgeschlagen - wir danken für die vielen kreativen Einsendungen! Weil es so viele Einsendungen mit Peggi gab, musste der Gewinner per Los gekürt werden: Wir gratulieren Bernhard Flagl!