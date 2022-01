Älteste Steirerin lebte noch 300 Jahre vor Ötzi

Sie hat zwar graue Haare, aber so richtig sieht man ihr das hohe Alter nicht an! Gut 5500 Jahre hat die „älteste Steirerin“ auf dem Buckel - sie ist damit um 300 Jahre älter als der legendäre Ötzi! Das zumindest haben neueste Untersuchungen am Skelett der Frau aus der Jungsteinzeit ergeben, das 1909 in der Josefinenhöhle bei Peggau gefunden wurde und seitdem im Universalmuseum Joanneum gelagert wird: „Die Frau war gut 147 Zentimeter groß und wurde rund 52 Jahre alt - ein hohes Alter für die damalige Zeit“, wissen Silvia Renhart und Daniel Modl von der archäologischen Abteilung des Universalmuseums Joanneum.