23-Jähriger griff wegen „schöner Augen“ zu Machete

„Wir klären das!“

Diese konnten jedoch kurze Zeit später in einem Busch am Ende des Gasparks vorgefunden und sichergestellt werden. Dabei handelte es sich um eine 50 Zentimeter lange Machete und eine Schreckschusswaffe. Mit diesen Waffen hatte der Beschuldigte einen 17-Jährigen aus Wels bedroht. Dem Streit vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung der beiden am Vormittag des 14. Jänner 2022 am Linzer Hauptbahnhof. Der 23-Jährige gab an, dass der 17-Jährige seine Freundin in „aufreizender Weise“ angesehen habe. Anschließend haben sie dieses Treffen im Gaspark in Wels vereinbart, um den Vorfall zu klären. Nun kann der 23-Jährige darüber in der Justizanstalt Wels nachdenken.