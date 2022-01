Minister an Eltern: Gut informiert, halb geimpft

Im Eltern-Brief betont Polaschek unter anderem die wichtige Rolle der Familien in der vergangenen 20 Monaten. Jede noch so große Herausforderung - Stichwort Homeschooling - wurde gestemmt. „Verlieren wir trotz all der widrigen Umstände und der einen oder anderen coronabedingten familiären Diskussion nicht den Glauben an die Familie und an jene Menschen, mit denen wir täglich Zeit verbringe“, spart der Bildungsminister nicht mit Dramatik. Seien es doch die Familienmitglieder, die unser Leben freudvoll und lebenswert machen - auch und wegen unterschiedlicher Meinungen.