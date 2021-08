Silber-Leni hat Sölden-Quali im Kalender stehen

Die gute Stimmung sollte die Head-Pilotin, die sich vorrangig auf Super-G und Riesentorlauf konzentrieren möchte, zu weiteren sportlichen Höhenflügen anspornen. Vielleicht schon beim Weltcupauftakt am 23. Oktober in Sölden? „Es wird eine Quali geben“, weiß Leni. „Die steht bei uns im Kalender. Ich weiß aber nicht, wer dort starten darf. Sollte ich die Chance auf mein Weltcupdebüt bekommen, ergreife ich die natürlich gerne, um Erfahrung zu sammeln.“ Geplant ist aber, dass Kappaurers Hauptfokus in der neuen Saison auf dem Europacup liegt: „Da möchte ich mich im Riesentorlauf in den Top-15 etablieren und im Super-G konstant in die Top-30 fahren.“