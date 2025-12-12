Mellauer freuen sich ganz speziell auf Val d‘Isere

Während Lukas Feurstein zuletzt mit Rang zehn in Beaver Creek sein bestes Riesentorlauf-Ergebnis im Weltcup egalisieren konnte, lief es für zwei andere Mellauer in dieser Weltcupsaison noch nicht wie erhofft. Doch wenn es am Samstag auf die „Face de Bellevarde“-Piste von Val d‘Isere geht, sollten sich Patrick Feurstein und Noel Zwischenbrugger pudelwohl fühlen.
„Val d‘Isere ist doch ein ganz besonderer Ort für mich“, gesteht Noel Zwischenbrugger. Der Mellauer hatte dort im Dezember 2023 sein Weltcupdebüt gefeiert und war mit der hohen Startnummer 57 sensationell auf Rang 13 gefahren. „Auf den Riesentorlauf auf der Face de Bellevarde freue ich mich schon seit längerer Zeit und bin froh, dass ich jetzt wieder mit dabei sein darf.“ Was gar nicht so klar war, nachdem der 24-Jährige bei seinem bislang einzigen Weltcupstart der Saison in Copper Mountain die Quali fürs Finale der besten 30 als 49. um über zwei Sekunden verpasst hatte. Doch nach zuletzt drei Top-Resultaten im Europacup reiste der Atomic-Pilot am Donnerstag in die Skistation in Savoyen und absolvierte dort gestern eine letzte Trainingseinheit.
„Mir taugt es hier einfach“
Patrick Feurstein bereitete sich indes auf der steirischen Reiteralm vor, kam aber auch mit ganz speziellen Gefühlen in den WM-Ort von 2009. Kein Wunder, holte er dort doch im Vorjahr seinen ersten Podestplatz im Weltcup und musste sich am Ende Riesentorlauf-Dominator Marco Odermatt um nur 0,04 Sekunden geschlagen geben. „Der Hang und das Rennen taugen mir sehr, generell die ganze Stimmung hier in Val d‘Isere“, schwärmt der Polizeisportler, der am 1. Dezember seinen 29. Geburtstag feierte. „Es ist schön an einen Ort zurückzukommen, an dem es in der Vergangenheit skifahrerisch gut gelaufen ist und natürlich habe ich wunderschöne Erinnerungen ans Podest im Vorjahr.“
Keine großen Erwartungen
Euphorisch ist der Rossignol-Pilot, der in Sölden nach einem Fehler und in Beaver Creek zuletzt nach einer „ganz schlechten Performance“ die Final-Qualifikation verpasste und bislang „nur“ einen 17. Platz Copper Mountain stehen hat, dennoch nicht. „Ich habe in der Vergangenheit gelernt, dass es nichts bringt, mit riesigen Erwartungen in ein Rennen zu gehen. Das ist meistens schlecht“, verrät der Bregenzerwälder. „Darum hoffe ich in erster Linie darauf, dass ich es hier besser hinkriege wie zuletzt, vielleicht ähnlich wie im letzten Jahr.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.