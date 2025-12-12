Mellauer freuen sich ganz speziell auf Val d‘Isere

„Val d‘Isere ist doch ein ganz besonderer Ort für mich“, gesteht Noel Zwischenbrugger. Der Mellauer hatte dort im Dezember 2023 sein Weltcupdebüt gefeiert und war mit der hohen Startnummer 57 sensationell auf Rang 13 gefahren. „Auf den Riesentorlauf auf der Face de Bellevarde freue ich mich schon seit längerer Zeit und bin froh, dass ich jetzt wieder mit dabei sein darf.“ Was gar nicht so klar war, nachdem der 24-Jährige bei seinem bislang einzigen Weltcupstart der Saison in Copper Mountain die Quali fürs Finale der besten 30 als 49. um über zwei Sekunden verpasst hatte. Doch nach zuletzt drei Top-Resultaten im Europacup reiste der Atomic-Pilot am Donnerstag in die Skistation in Savoyen und absolvierte dort gestern eine letzte Trainingseinheit.