Ein später Treffer ließ die Austria in Wels jubeln

Dichter Nebel in Wels und die Austria brauchte auch tatsächlich gut eine halbe Stunde um im trüben Stadion die Orientierung zu finden. Lustenau kämpfte sich mühsam ins Spiel und nahm schließlich mit einem 1:0 einen vollen Erfolg aus der Huber Arena mit. Der entscheidende Treffer fiel äußerst kurios. Ein Freistoß von Amine Bouchenna (82.) wurde von einem Wels-Spieler abgefälscht. Und Keeper Kilian Schröcker sah tatenlos zu, wie der Ball ins Tor kullerte. Es war der bereits dritte Treffer der Clermont-Leihgabe. Damit entschied die Austria eine Partie wieder einmal in der Schlussphase – so wie bereits im Hinspiel gegen die Welser – für sich. Auch die Siege gegen Rapid II, Bregenz und Liefering wurden erst im Finish fixiert. Das spricht für die Moral der Mannschaft, auch wenn sie spielerisch wenig brilliert.