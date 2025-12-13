Ein später Treffer ließ die Austria in Wels jubeln

Glanzvoll war die Leistung nicht, die Lustenau im Welser Nebel ablieferte. Dennoch schaffte es die Mannschaft von Trainer Markus Mader, wieder in beinahe letzter Minute drei Punkte zu fixieren. Und hält damit über die Winterpause den Anschluss an das Spitzenduo Admira und St. Pölten.
Dichter Nebel in Wels und die Austria brauchte auch tatsächlich gut eine halbe Stunde um im trüben Stadion die Orientierung zu finden. Lustenau kämpfte sich mühsam ins Spiel und nahm schließlich mit einem 1:0 einen vollen Erfolg aus der Huber Arena mit. Der entscheidende Treffer fiel äußerst kurios. Ein Freistoß von Amine Bouchenna (82.) wurde von einem Wels-Spieler abgefälscht. Und Keeper Kilian Schröcker sah tatenlos zu, wie der Ball ins Tor kullerte. Es war der bereits dritte Treffer der Clermont-Leihgabe. Damit entschied die Austria eine Partie wieder einmal in der Schlussphase – so wie bereits im Hinspiel gegen die Welser – für sich. Auch die Siege gegen Rapid II, Bregenz und Liefering wurden erst im Finish fixiert. Das spricht für die Moral der Mannschaft, auch wenn sie spielerisch wenig brilliert.
Wenig Zwingendes
Fußballerisch bot die Partie insgesamt wenig Schmackhaftes. Ohne Spielmacher Sasha Delaye wirkten die auf vier Positionen veränderten Lustenauer im Mittelfeld ziemlich ideenlos. Die Welser waren ein durchaus ebenbürtiger Gegner, der etwas mehr vom Spiel hatte. Doch den Hausherren fehlten die Mittel, um die Partie für sich entscheiden zu können. So fanden sie zwar einige Chancen vor, die aber nicht wirklich zwingend waren. Bei der Austria kamen Mame Wade und Jack Lahne, zu Möglichkeiten. Ein 0:0 schien ein logisches Resultat.
Erst nach der späten Führung kam mehr Leben in die Partie. Die Austria ließ aber nichts mehr anbrennen und bleibt so in der Tabelle am Spitzenduo Admira und St. Pölten dran.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.