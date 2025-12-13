Stau nach Unfall im Kreisverkehr

Am Freitagabend kam es in Lustenau zu mehr Stau als üblich. Ursache war ein Auffahrunfall, der sich im Babylon-Kreisverkehr ereignet hat. Vier Personen mussten ins Krankenhaus.
Gegen 17.25 Uhr fuhr am Freitag eine 33-jährige Pkw-Lenkerin vom Zentrum Lustenau kommend in den Babylon-Kreisverkehr in Lustenau ein und beabsichtigte, diesen in Richtung Dornbirn zu verlassen. Da sich auf dem dortigen Schutzweg gerade zwei Fußgänger befanden, hielt die Frau ihren Wagen an. Auf den Rücksitzen saßen ihre beiden minderjährigen Kinder.
Ein unmittelbar nachfolgender 20-jähriger Autolenker fuhr in der Folge auf den stehenden Pkw auf. Die Frau, ihre beiden Kinder sowie der 20-Jährige wurden zur Abklärung von Verletzungen in die Krankenhäuser Dornbirn und Bregenz gebracht. Ein bei dem 20-jährigen Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Elf Sanitäter im Einsatz
Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel musste die Feuerwehr Lustenau mit vier Fahrzeugen und 35 Personen ausrücken, um die Fahrbahn zu reinigen. Zudem waren drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug mit insgesamt elf Sanitätern im Einsatz.
Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die östliche Ausfahrt des Kreisverkehrs in Richtung Dornbirn bis 18.30 Uhr gesperrt.
