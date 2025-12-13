Stau nach Unfall im Kreisverkehr

Gegen 17.25 Uhr fuhr am Freitag eine 33-jährige Pkw-Lenkerin vom Zentrum Lustenau kommend in den Babylon-Kreisverkehr in Lustenau ein und beabsichtigte, diesen in Richtung Dornbirn zu verlassen. Da sich auf dem dortigen Schutzweg gerade zwei Fußgänger befanden, hielt die Frau ihren Wagen an. Auf den Rücksitzen saßen ihre beiden minderjährigen Kinder.