2:1 im letzten Spiel

Bregenz verteilte keine Geschenke gegen St. Pölten

Vorarlberg
12.12.2025 20:07
(Bild: GEPA)

SW Bregenz feierte gegen St. Pölten den zweiten Saisonsieg! Ausgerechnet gegen eines der Top-Teams der Liga blieb das Team von Coach Andreas Heraf über 90 Minuten konstant und belohnte sich damit selbst, anstatt wie sonst so oft in dieser Saison zu beschenken.

0 Kommentare

Die Bregenzer starteten mutig in die letzte Partie vor der Winterpause, die erste Chance gehörte der Elf von Trainer Andreas Heraf. Damian Maksimovic, neu in die Startformation gerückt, lief alleine auf das St. Pöltner Gehäuse zu, scheiterte aber an Goalie Marcel Kurz. Es dauerte aber nicht lange, bis der Tabellenführer auch erstmals gefährlich vor dem Tor auftauchte. Einen langen Ball in den Bregenzer Strafraum ließ SW-Goalie Felix Gschossmann fallen und dürfte damit auf seiner Trainerbank kurz für Herzrasen gesorgt haben – der Fehler blieb aber ohne Konsequenz (13.).

SW-Trainer Andreas Heraf darf sich über den zweiten Saisonsieg freuen.
SW-Trainer Andreas Heraf darf sich über den zweiten Saisonsieg freuen.(Bild: GEPA)

Dann aber beruhigte sich die Partie umgehend wieder. Die Festspielstädter formierten sich tief gestaffelt in der eigenen Hälfte, St. Pölten hatte zwar fast durchgehend den Ball, aber keine Ideen, um den schwarz-weißen Defensivwall zu knacken.

Und dann kam Bregenz! Nach einem schnellen Konter legte Jan Stefanon auf Johannes Tartarotti in den Strafraum, der Bregenzerwälder kam in gegnerischer Zange zu Fall. Die Frage eines etwaigen Elfmeters erübrigte sich dann aber – Tamar Crnkic, erstmals in der Startelf, reagierte schnell und schob zur 1:0-Führung für die Hausherren ein (34.). St. Pölten drückte danach, aber die Heraf-Elf blieb standhaft. Mit der Führung ging es in die Halbzeitpause.

Durchgehend konsequent
In der zweiten Hälfte machte Bregenz konzentriert weiter. Und anstatt wie sonst so oft in dieser Saison Geschenke zu verteilen, belohnten sich die Ländle-Kicker selbst. Verteidiger Florian Prisch chippte die Kugel über die Gäste-Abwehr, Johannes Tartarotti nahm gefühlvoll an und vollendete zum 2:0 (57.). In der Endphase kam St. Pölten zum Anschluss, noch zu weiteren gefährlichen Torchancen. Aber Bregenz siegte und hält damit den Anschluss an die Nichtabstiegsränge.

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
