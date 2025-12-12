Bregenz verteilte keine Geschenke gegen St. Pölten

Die Bregenzer starteten mutig in die letzte Partie vor der Winterpause, die erste Chance gehörte der Elf von Trainer Andreas Heraf. Damian Maksimovic, neu in die Startformation gerückt, lief alleine auf das St. Pöltner Gehäuse zu, scheiterte aber an Goalie Marcel Kurz. Es dauerte aber nicht lange, bis der Tabellenführer auch erstmals gefährlich vor dem Tor auftauchte. Einen langen Ball in den Bregenzer Strafraum ließ SW-Goalie Felix Gschossmann fallen und dürfte damit auf seiner Trainerbank kurz für Herzrasen gesorgt haben – der Fehler blieb aber ohne Konsequenz (13.).