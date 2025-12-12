Neue Ressortaufteilung im Feldkircher Stadtrat

Bei der jüngsten Sitzung der Feldkircher Stadtvertretung wurde Bernhard Kiener offiziell zum neuen Stadtrat gewählt. Die Nachbesetzung war nötig geworden, weil Bürgermeister Manfred Rädler (ÖVP) künftig kein Ressort mehr selber führen wird.
Bernhard Kiener wird künftig die Bereiche Energie, Stadtwerke und Hochwasserschutz verantworten. Der 56-Jährige bringt Erfahrung aus dem Katastrophenschutz und der Landesverwaltung mit, seit 1992 ist er für das Amt der Vorarlberger Landesregierung tätig. Es ist nicht die einzige Veränderung: Stadtrat Wolfgang Flach übernimmt neben seinen bisherigen Agenden Wirtschaft, Tourismus und Unternehmensansiedlung neu auch die Ressorts Finanzen und Vermögen.
Rädler: „Idealer Zeitpunkt“
„Seit der Übernahme des Bürgermeisteramts lagen die Finanzagenden unmittelbar in meiner Verantwortung“, erklärt Bürgermeister Manfred Rädler die Hintergründe der Neuverteilung der Ressorts. „Mit dem Beschluss des Budgets 2026 ist nun ein geeigneter Zeitpunkt für die Übergabe gekommen.“ Da Rädler künftig für kein Ressort mehr zuständig sein wird, sondern dem Stadtrat nur noch vorsitzt, war die Nachbesetzung durch Kiener erforderlich geworden.
