Neue Ressortaufteilung im Feldkircher Stadtrat

Rädler: „Idealer Zeitpunkt“

„Seit der Übernahme des Bürgermeisteramts lagen die Finanzagenden unmittelbar in meiner Verantwortung“, erklärt Bürgermeister Manfred Rädler die Hintergründe der Neuverteilung der Ressorts. „Mit dem Beschluss des Budgets 2026 ist nun ein geeigneter Zeitpunkt für die Übergabe gekommen.“ Da Rädler künftig für kein Ressort mehr zuständig sein wird, sondern dem Stadtrat nur noch vorsitzt, war die Nachbesetzung durch Kiener erforderlich geworden.