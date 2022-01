Wien stockt Testkapazitäten noch einmal massiv auf

„Nirgendwo auf der Welt kommen Bürgerinnen und Bürger so schnell und so einfach zu einem PCR-Test wie in Wien. Nicht zuletzt auch dank ‚Alles gurgelt!‘ kann Wien alleine in etwa so viele PCR-Tests durchführen wie ganz Deutschland es schafft,“ erklärte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) anlässlich der Pavillon-Eröffnung.