Corona-Protest: Studenten schützen Dresdner Klinik

Das Universitätsklinikum in Dresden war das Ziel eines angeblichen „Spaziergangs“, zu dem Gegner der Corona-Maßnahmen im deutschen Bundesland Sachsen aufgerufen haben - unter anderem in Telegram-Gruppen. Medizinstudenten formierten sich am Donnerstagabend zu einem Gegenprotest: Sie reihten sich in weißen Kitteln entlang des Klinikgeländes auf, um es vor den Demonstranten zu schützen. Dabei trugen sie Schilder mit Aufschriften wie „Impfen statt Schimpfen“ und „Keine Macht den Rücksichtslosen.“