Tschetschene wegen Terror-Plänen vor Gericht

„Wir haben uns die Vorwürfe nicht aus den Fingern gesogen“, so der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer. Klar sei, dass der Angeklagte Kontakt zu jenem IS-Attentäter gehabt habe, der im November 2020 in Wien vier Menschen erschossen und 23 schwer verletzt hatte. Ein Foto des 22-jährigen Tschetschenen auf dem Handy des Attentäters von Wien, Kujtim F., sowie Chatprotokolle zwischen den beiden seien sichergestellt worden. Außerdem habe der Tschetschene gegenüber Mithäftlingen geprahlt, Kujtim F. aus der Haft gekannt zu haben und selbst ein Attentat verüben zu wollen, das jenes von Wien in den Schatten stelle.