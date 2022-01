Hunderte Schulen in ganz Russland evakuiert

Der Bürgermeister von Jekaterinburg am Ural sagte Berichten zufolge, die Drohungen seien um 3 Uhr in der Nacht eingegangen. Er gehe daher davon aus, dass die Mails aus dem Ausland abgeschickt worden seien. In der Stadt waren bereits am Mittwoch den Behörden zufolge 151 der 163 Schulen evakuiert worden.