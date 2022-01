Bunter Mix aus OÖ-Kunstpositionen

Die von Eckart Sonnleitner und Georg Wilbertz kuratierte Schau pickt die Essenz der sechs präsentierten Künstler heraus. So wählte man von Gabriele Gruber-Gisler u. a. die Installation „Balance“ aus 2018 aus, in der auch viel Biografisches der Oberösterreicherin steckt. Die „Krone“ war beim Aufbau des sperrigen Kastens voller Erinnerungen dabei: „Mein Vater hat das Möbelstück vor vielen Jahren gebaut, ich versehe es nun mit biografischen Einschreibungen und Interventionen. So wird es zum plastischen Erinnerungsobjekt, jeder Ausstellungsbesucher entdeckt darin andere Bedeutungen für sich selbst“, so Gruber-Gisler.