Nach Impfpflicht droht die Klagsflut - und dann?

Kippt das Gesetz?

Eine Antwort auf die große Frage, ob die Impfpflicht gekippt wird oder nicht, erwartet er nach rund einem halben Jahr. Das sieht auch Funk so. Wie wahrscheinlich ein Kippen des Gesetzes ist, vermögen die Experten kaum einzuschätzen. „Aber das Risiko besteht natürlich“, sagt Bußjäger. In der Frage, was dann passieren würde, droht man in ein „juristisches Minenfeld“ zu stolpern.