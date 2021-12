Dschungelcamp startet am 21. Jänner in Südafrika

Omikron zum Trotz: Das RTL-Dschungelcamp soll am 21. Jänner in Südafrika starten. „Nach aktueller Planung soll die 15. Staffel von ,Ich bin Star - Holt mich hier raus!‘ mit neuen Kandidaten, neuen Prüfungen und ganz viel Spaß in der Nähe des Kruger-Nationalparks produziert werden - natürlich unter Beobachtung der aktuellen Corona-Entwicklungen“, teilte RTL am Dienstag mit. Moderatoren sind wieder Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Das Finale findet am 5. Februar statt.